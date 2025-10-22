22 октября 2025, 13:45
Мужчина сгорел в бане в Ленобласти

Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека на пожаре в российском регионе
Пожарный за работой
Фото: freepik

В Ленинградской области на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает 47news. 

По данным издания, трагический инцидент произошел утром 21 октября в деревне Большая Вруда. Загорелась баня. На пепелище спасатели обнаружили тело 67-летнего пенсионера. Отмечается, что трагедии могло предшествовать застолье, после которого мужчина отправился спать в баню. 

Деревянное строение выгорело быстро. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.

Ленинградская область
пожар
погибший