Мужчина сгорел в бане в Ленобласти

В Ленинградской области на пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, трагический инцидент произошел утром 21 октября в деревне Большая Вруда. Загорелась баня. На пепелище спасатели обнаружили тело 67-летнего пенсионера. Отмечается, что трагедии могло предшествовать застолье, после которого мужчина отправился спать в баню.

Деревянное строение выгорело быстро. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.