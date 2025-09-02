Расширился список безвизовых стран для россиян

Текст, фото: Антонина Кябелева

Как сообщили в МИД Китая, с 15 сентября 2025 года для россиян, которые хотели бы посетить Китай, вводится пробный безвизовый режим. Пробный безвизовый режим продлится до 14 сентября 2026 года. В этот период граждане России, имеющие обычный загранпаспорт, смогут посетить Китай, не оформляя визы. Срок пребывания в Китае не должен превышать 30 дней.

Безвизовый режим распространяется на россиян, которые едут в Китай как с туристическими целями, так и с деловыми, а также для посещения родственников и друзей.

В Китае и раньше были визовые «послабления» для российских путешественников. К примеру, виза была не нужна, если вы отправлялись на остров Хайнань на срок до 30 дней и не планировали путешествовать по континентальному Китаю. Виза была не обязательна, если россияне путешествовали в составе туристических групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней.

После введения безвизового режима количество желающих увидеть Поднебесную наверняка увеличится. В 2024 году взаимный туристический поток между нашими странами вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

В настоящее время прямой авиаперелет Москва—Пекин и обратно с вылетом 16 сентября в возвращением 30 сентября обойдется в сумму около 45 тысяч рублей.

В общем, в сентябре 2025 году список стран, куда россиян пускают без виз, пополнится Китаем. Сейчас россияне могут свободно въезжать более чем в 70 стран мира. Это Турция, Армения, Казахстан, Черногория, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Кыргызстан, Куба, Аргентина и многие другие. В некоторые популярные у россиян страны, такие, например, как Египет, визу ставят прямо в аэропорту.