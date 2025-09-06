Верховный суд Карелии не поддержал защитников парка «Вилда»

Текст, фото: Елена Малишевская

Верховный суд Карелии оставил без удовлетворения коллективный иск жителей Петрозаводска о защите территории в районе парка «Вилда». Земельный участок площадью более 2,6 гектара был отдан без торгов предприятию «Торговый дом «Стоун РК» под камнеобрабатывающий завод. Горожане решили оспорить постановление правительства республики и договор аренды, признать их незаконными. Верховный суд вынес решение в пользу власти и бизнесменов.

16 октября 2024 года исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал распоряжение, согласно которому участок земли в районе Пески рядом с проездом Автолюбителей площадью 26 547 квадратных метров передается в аренду «Торговому дому «Стоун РК». Из этого документа, опубликованного на официальном сайте правительства республики, следует, что торги при передаче земли не проводились. Подчеркивается, что договор аренды заключен для реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке природного камня». В Минэкономразвития Карелии сообщили, что договор аренды земельного участка с кадастровым номером 10:01:0090101:640 на проезде Автолюбителей площадью 2,65 га был заключен с соблюдением всех установленных законодательством требований и критериев. Предприятием представлен полный пакет необходимых документов.

Первый общественный приют Петрозаводска для бездомных животных и еще 22 горожанина обратились с коллективным иском в суд. Это люди, живущие в домах по Соломенскому шоссе, рядом с которыми и собираются построить камнеобрабатывающее предприятие.

«На спорной территории никогда не располагалось никаких промзон. Исторически здесь находится лесной массив. На картах этот участок обозначен как «Парк Вилда», а по изображениям со спутника видно, что здесь полноценный еловый лес. Строительство промышленного предприятия предполагает вырубку зеленых насаждений общего пользования и создание объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время парк используется административными истцами для прогулок и отдыха и является единственной озелененной территорией общего пользования в их жилой застройке и в целом районе «Пески»,

- говорится в коллективном иске.

В 2023 году на сайте Министерства природы Карелии был опубликован так называемый Зеленый пояс Петрозаводска - парковые и лесные территории города, которые нельзя застраивать. Территория парка «Вилда» в Зеленый пояс вошла. В том же 2023 году (мэром тогда был Владимир Любарский) администрация Петрозаводска своим постановлением очертила новые границы парка «Вилда». И это позволило оспариваемый участок отнести к промзоне.

«Если от Зеленого пояса что-то отняли - охраняемая территория стала меньше, туда должны были что-то взамен добавить. Но ни в каком месте эта зеленая территория не стала больше. Человек, который чертил границы парка «Вилда», хорошо знал, что делает»,

- отмечает юрист Ольга Тужикова.

Для того чтобы разобраться во всех этих нюансах, истцы в своем ходатайстве просили суд изучить материалы Института леса Карельского научного центра - его специалисты готовили научное обоснование для создания Зеленого пояса. А также провести землеустроительную экспертизу, результаты которой могли бы дать ответы на многие вопросы. Такая экспертиза стоит денег, люди, обратившиеся в суд, хорошо об этом знали, и заранее собрали нужную сумму - 50 тысяч рублей поступили на депозит Верховного суда. Но все напрасно: и в запрашивании материалов в Институте леса, и в проведении землеустроительной экспертизы суд отказал.

В суде истцы пытались оспорить и тот факт, что проект «Организация производства по переработке природного камня» ООО «ТД «Стоун РК» соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.

«Поскольку проект для признания его масштабным должен иметь стоимость не менее 100 млн руб, то само предприятие, заявляющееся на предоставление земельного участка без торгов, должно иметь не менее 50% планируемых инвестиций, т.е. 50 млн руб. на своих счетах. Как усматривается из баланса ООО «ТД «Стоун РК» по итогам 2023г., предприятие получило чистой прибыли 12,6 млн руб. и имело на счетах денежные средства в сумме всего 1,7 млн руб. При этом дебиторская задолженность выросла до 16,5 млн руб., а заемные долгосрочные кредитные обязательства составили 24,9 млн руб»,

- говорится в коллективном иске.

Суд не смутили и доводы истцов о том, что на кладбище «Пески» находятся объекты культурного наследия, а ряд точечных захоронений в северо-восточной части выходят за рамки кладбища и могут пересекаться с территорий будущего камнеобрабатывающего предприятия. Это могилы времен Великой Отечественной войны.

Жилые многоквартирные дома, в которых проживают истцы, с трех сторон окружены непригодными для отдыха и режимными территориями: с севера расположен аэропорт «Пески», с северо-запада - войсковая часть № 96848, с запада - промзона. С восточной стороны в 50 метрах проходит Соломенское шоссе, а за ним Онежское озеро. Только южная и юго-западная граница жилого района обеспечена зоной отдыха и рекреации – зелеными насаждениями общего пользования – парком «Вилда». Теперь, решением суда, люди лишатся и этого.

Впрочем, сейчас готовится апелляция. Авторы коллективного иска готовы пойти дальше, вплоть до Верховного суда России.