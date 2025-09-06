Женщину с видеозаписи разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта женщина может быть причастна к совершению имущественного преступления.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по телефону 89114138329. Конфиденциальность гарантируется.

