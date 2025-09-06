В Карелии сократилось число интернет-мошенничеств

Правительство Карелии совместно с правоохранителями ведет в республике комплексную информационную работу, направленную на борьбу с мошенническими преступлениями. Профилактические мероприятия, которые проводят для граждан, начали давать свои плоды. Об этом говорит статистика преступлений, которую предоставило МВД по Республике Карелия.

В регионе с начала года в целом более чем на 14 % снизилось количество зарегистрированных преступлений. Более половины от их общего числа составляют посягательства на собственность (60,8 %). Их количество сократилось с 3716 до 3477. Регистрируют меньше краж, разбоев, угонов, поджогов, фактов уничтожения чужого имущества.

Сюда же входят и мошенничества, большая часть которых совершается дистанционным способом (92 %). В прошлые годы по всей России число таких преступлений постоянно увеличивалось. В Карелии за 7 месяцев с начала года удалось не только остановить их рост – количество дистанционных мошенничеств сократили на 1,4 %.

В республике ведется масштабная работа по борьбе с дистанционными мошенничествами. Большую роль здесь играет информирование населения. Материалы о том, как не стать жертвой мошенников, размещают в СМИ: как в печатных, так и в интернет-изданиях. Социальная реклама появляется на радио, телевидении, в интернет-сообществах, в общественных местах распространяют листовки и брошюры с правилами безопасности. Все это позволяет охватить максимальное число граждан – разных возрастов и социальных категорий.