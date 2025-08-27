Жилой дом едва не сгорел из-за печи в Карелии

Сегодня в 11:46 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Падун Медвежьегорского района. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

На место отправились шестеро специалистов из Медвежьегорска. По прибытии пожарных выяснилось, что возгорание в жилом доме началось от печи. Пожар был ликвидирован жильцами дома.

Специалисты провели осмотр здания и поговорили с хозяевами о правилах безопасности при использовании печного оборудования.

Ранее сообщалось о том, что вечером 26 августа в Сортавале открытым пламенем полыхал нежилой дом.