Жесткое ДТП произошло утром в Петрозаводске

Сегодня в 9:45 утра в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошла жесткая авария, сообщает dtpptz. Столкнулись два легковых автомобиля.

По одной из версий, автомобиль «Дэу» ехал в сторону центра города и совершал обгон. В это время со стороны Кургана на шоссе выезжал «Форд», автомобиль совершал левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства отбросило на обочину. Автомобили получили серьезные повреждения.