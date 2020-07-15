15 июля 2020, 11:09
Происшествия

Жесткое ДТП произошло утром в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе в карельской столице

Сегодня в 9:45 утра в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошла жесткая авария, сообщает dtpptz. Столкнулись два легковых автомобиля.

По одной из версий, автомобиль «Дэу» ехал в сторону центра города и совершал обгон. В это время со стороны Кургана на шоссе выезжал «Форд», автомобиль совершал левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства отбросило на обочину. Автомобили получили серьезные повреждения.

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