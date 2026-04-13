Женщину будут судить за гибель внука в российском регионе

Во Владивостоке местная жительница пойдет под суд после гибели ее внука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края.

По данным источника, пятилетний мальчик катался на ватрушке. В один из заездов он ударился головой о дерево. Ребенок получил травмы и скончался в карете скорой помощи. За гибель дошкольника придется ответить бабушке, которая взяла ответственность за него.

Материалы дела поступили в суд. Женщине придется ответить перед законом.

