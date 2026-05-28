Шандалович: развитие Арктики требует объединения усилий регионов

Участников приветствовали председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

Элиссан Шандалович в своём выступлении отметил, что для России, чья арктическая зона — крупнейшая в мире, развитие Арктики остаётся государственным приоритетом и вопросом стратегической безопасности.

Российская Арктика сегодня – это территория больших задач, где сводятся воедино экономика, национальная безопасность, технологии и человеческий капитал. Дальнейшее развитие требует консолидации усилий государства, научного сообщества, бизнеса и общества,

- подчеркнул спикер Парламента.

Арктика, по его словам, превратилась в арену конкуренции ведущих держав, изменение климата многократно увеличивает её ресурсный и геоэкономический потенциал. Северный морской путь в перспективе способен изменить мировую логистику.

Спикер напомнил, что ряд механизмов международного сотрудничества в Арктике в последние годы деградировал: Законодательное Собрание Карелии в 2022 году было вынуждено покинуть Парламентскую конференцию Балтийского моря из-за политических спекуляций западных партнёров. При этом, как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта к работе с теми, кто готов к равноправному взаимодействию.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что в последнее время в России достигнуты существенные результаты в развитии Арктики. Для этого на всех уровнях власти, в первую очередь на законодательном, ведется системная работа – от создания особой экономической зоны до мастер-планов развития опорных населенных пунктов.

Шандалович заявил, что в арктических районах Карелии проживает пятая часть населения республики, и важно создавать условия, чтобы молодёжь оставалась и связывала свою жизнь с регионом. Для этого Законодательное Собрание Карелии совместно с Главой республики и Правительством ведут системную работу в регионе и продвигают инициативы на федеральном уровне.

Особый акцент он сделал на межрегиональном сотрудничестве:

Арктические регионы должны быть партнёрами, а не конкурентами. Необходимость развития горизонтального управления — чтобы северные регионы могли скоординированно реализовывать совместные проекты федерального уровня — очевидна и выходит на первый план.

Отдельно спикер отметил макрорегион Белого моря как перспективное единое экономическое пространство и важный элемент создаваемого Трансарктического транспортного коридора.

Форум «Арктика – наш общий дом», идея которого родилась в стенах Законодательного Собрания, продолжит работу тематической секцией, на которой обсудят «Социально-экономическое развитие арктических территорий Северо-Западного федерального округа».

