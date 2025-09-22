22 сентября 2025, 17:57
Происшествия

Женщина застряла под лодкой

Лодка перевернулась и накрыла женщину
озеро
Фото: «Петрозаводск говорит»

Женщина позвонила спасателям и сообщила: она застряла под лодкой в реке Водла. Сотрудники оперативно приехали и помогли пострадавшей, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности. 

Женщина позвонила в 15:40. Лодка перевернулась и накрыла ее на берегу реки Водла Пудожского района рядом с поселком Кубово. Женщина сидела в воде, держась за судно. 

Трое спасателей прибыло на место, чтобы помочь местной жительнице. Ей помогли выйти на берег. Медицинская помощь не понадобилась. 

