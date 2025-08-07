Женщина заблудилась в лесу в Карелии

Вечером 6 августа спасатели получили сигнал о том, что в лесу между городом Лахденпохья и поселком Мийнала заблудилась 71-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

На поиски пропавшей отправились сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. Сегодня в 3:30 утра пенсионерка была найдена. Ее отвезли домой.

В медицинской помощи пожилая женщина не нуждалась. © «Петрозаводск говорит»