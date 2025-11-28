28 ноября 2025, 13:12
Женщина украла набор для душа в магазине в Карелии
Сотрудники уголовного розыска Беломорска раскрыли кражу из магазина
Фото: freepik
В полицию одного из магазинов Беломорска обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали о краже, совершенной в учреждении, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, одна из посетительниц вынесла из магазина товары. Среди украденного были различные товары для ухода за телом. Ущерб составил около 3000 рублей.
В отношении 53-летней женщины было возбуждено уголовное дело. Ранее она уже была судима. Ведется следствие.
