Женщина украла набор для душа в магазине в Карелии

В полицию одного из магазинов Беломорска обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали о краже, совершенной в учреждении, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, одна из посетительниц вынесла из магазина товары. Среди украденного были различные товары для ухода за телом. Ущерб составил около 3000 рублей.

В отношении 53-летней женщины было возбуждено уголовное дело. Ранее она уже была судима. Ведется следствие.

