В Сортавальском округе пожилые погорельцы больше 10 лет не могут добиться нормального жилья. Внучка рассказала о бедах родственников главе СК России Александру Бастрыкину. По словам женщины, несмотря на имеющееся судебное решение, ее пожилым родным не предоставляют жилье.

В обращении в СК женщина рассказала, что ее бабушка и дедушка жили в доме в поселке Заозерный по договору социального найма. Но более 27 лет назад случился пожар. Дом сгорел. С 2011 года семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2024 году суд обязал предоставить погорельцам благоустроенное жилье вне очереди, но решение до сих пор не исполнено. Семья обращались в разные инстанции, но дело не сдвинулось с мертвой точки.

В карельском Следкоме возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал предоставить доклад по этой ситуации.