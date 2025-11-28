В Карелии из аварийного жилья расселено более 150 многодетных семей

В республике продолжается расселение жилья, признанного аварийным.

Глава Карелии Артур Парфенчиков четко определил приоритеты расселения – это реально проживающие в аварийном жилье наиболее социально уязвимые категории граждан, среди которых многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Право приоритетного расселения мы отдаем семьям, которые реально проживают в аварийных домах, а не просто там прописаны, причем семьям многодетным, семьям, где есть детки с инвалидностью. И в этом году уже более 150 таких семей получили компенсацию или ключи от благоустроенной квартиры. Вообще, нам предстоит расселить 4 тысячи многоквартирных домов по всей республике. Сложная задача. Но мы уже приступили к ее решению. Работаем дальше»,

– отметил Артур Парфенчиков.

В числе первых, получивших компенсацию за аварийное жилье – многодетные семьи Зайцевых и Мюхянен из Пряжинского района. Зайцевы проживали в аварийном доме в Чалне. Глава семьи погиб на СВО, а один из детей имеет инвалидность. Изучив историю семьи, муниципальная комиссия приняла решение об их расселении в первоочередном порядке. Семья Мюхянен, получив компенсацию, смогла переехать из аварийного дома в Ведлозере.

В Рабочеостровске в четырёхкомнатную благоустроенную квартиру переехала семья Марины и Александра Усенко.

Старший сын участвует специальной военной операции, а всего в семье шестеро детей, поэтому их расселение рассматривалось среди первоочередников»,

– пояснили в администрации Рабочеостровского поселения.

Семья Дмитрия и Евгении Щетько из поселка Волома Муезерского района воспитывают четверых детей.

Каждый из них – наша радость и наша сила. Но есть в нашей семье и особенный ребенок, который требует особых условий, и его потребности всегда были в центре нашей заботы. Мы живем в аварийном доме, где не хватает места не только для нас, но и для того, чтобы обеспечить нормальные условия для его развития»,

– поделилась Евгения.

Так как ребенок имеет тяжелое заболевание и нуждается в постоянном наблюдении специалистов Детской Республиканской больницы, для семьи Щетько приобретается трёхкомнатная квартира в Петрозаводске. Жилье в карельской столице может быть предоставлено по медицинским показаниям, в случаях, когда помощь или наблюдение невозможны по месту проживания. Евгения уверена – семья стоит на пороге нового жизненного этапа.

Мы не просто получаем ключи от новой квартиры, мы получаем возможность новой жизни. А главное, сможем создать дом, в котором все наши дети будут расти и развиваться в лучших условиях. Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам стать частью этой программы, огромное спасибо за заботу и за веру в семьи, как наша. Будем беречь наш новый дом, наполнять его радостью, уютом и любовью»,

- сказала она.

В следующем году расселение будет продолжено. И по-прежнему многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами будут пользоваться правом приоритетного расселения.

Для того, чтобы попасть в списки первоочередников, необходимо написать соответствующее заявление в местную администрацию и приложить к нему подтверждающие документы.