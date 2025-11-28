28 ноября 2025, 12:25
Фура вылетела в снежный кювет после утренней аварии на трассе «Кола»

Олонецкие спасатели сообщили, что в ДТП никто не пострадал
фото паблик «ОПС по Олонецкому району»

Утром 28 ноября на трассе «Кола» в Олонецком районе жестко столкнулись большегруз и иномарка. Несмотря на механические повреждения транспортных средств, в аварии никто не пострадал.

Кадры с места столкновения на 306 километре автотрассы показали олонецкие спасатели.

Звонок в службу спасения о столкновении фуры и автомобиля поступил в 09:52. Оба транспортных средства оказались в кювете. Более серьезные повреждения у легковушки.

Прибывшие спасатели организовали движение в месте аварии и отключили аккумуляторные батареи. Дорожное  происшествие обошлось без жертв.

