22 декабря 2025, 17:03
Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске
Водитель BMW устроил массовое ДТП на Древлянке
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Женщина-пассажир получила травмы в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в районе Древлянка в Петрозаводске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел 20 декабря в 14:45 в районе дома № 39 по улице Хейкконена на Древлянке.
«Водитель автомобиля Toyota при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем BMW, с дальнейшим наездом на стоящий автомобиль Hyundai»,
— говорится в сообщении.
В результате ДТП получила травмы 52-летняя пассажирка автомобиля BMW.
