Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

Женщина-пассажир получила травмы в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в районе Древлянка в Петрозаводске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел 20 декабря в 14:45 в районе дома № 39 по улице Хейкконена на Древлянке.

«Водитель автомобиля Toyota при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем BMW, с дальнейшим наездом на стоящий автомобиль Hyundai»,

— говорится в сообщении.

В результате ДТП получила травмы 52-летняя пассажирка автомобиля BMW.

