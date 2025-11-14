Женщина отшутилась от мошенников из военкомата и потеряла миллионы

После общения с дистанционными проходимцами жительница Карелии лишилась почти четырех миллионов рублей.

Общение началось под предлогом поощрения ее близкого родственника, а собеседник якобы звонил из военкомата. Женщине предложили записаться в очередь, для чего назвать код из смс. Она сразу поняла – что звонят мошенники. Пенсионерка отшутилась в ответ и сказала про кнопочный телефон. Разговор прекратился, а аферисты сменили стратегию.

Женщине пришло на телефон сообщение о взломе профиля на портале Госуслуги, в сообщении был указан номер поддержки для обратной связи. Женщина набрала и оказалась в цепких лапах жуликов. Психологически ее обрабатывали и давили якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ.

Жулики запретили женщине обсуждать ситуацию даже с сыном, чтобы он не стал соучастником преступления. Включили ей и запись разговора, где какие-то голоса обсуждали какие-то планы. Пенсионерка всему поверила.

В итоге она отправила 3 миллиона 738 тысяч на «безопасный счет», из этих денег она попросила в долг у сына больше полумиллиона. Чтобы вернуть сбережения, женщине предложили написать какое-то заявление, но никакого чуда не произошло.

