Жара чуть спадет в Карелии в четверг

Завтра, 24 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный, при грозах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +17, +22°С, на севере +9, +14°С, днем +23, +28°С, местами до +34°С, на севере +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.

В Сегеже до +26, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +25, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото wallbox.ru