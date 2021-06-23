МЧС предупредило жителей Карелии о надвигающихся ливнях и грозах

МЧС выпустило еще одно экстренное предупреждение для жителей и гостей Карелии. Сообщение связано не с усилением жары, но с ливнями, которые, как ожидается, обрушатся на территорию Карелии.

По данным карельского ЦГМС, с 24 по 26 июня местами по республике прогнозируются грозы, ливни. При грозах ветер усилится до 15-17 м/с. Погода будет бушевать в Петрозаводске и Костомукше, а также в Беломорском, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском, Пудожском и Суоярвском районах.

Специалисты рекомендует не подходить к провисшим над землей проводам; не рубить упавшие на провода деревья; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

а также ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов. (фото omskzdes.ru)