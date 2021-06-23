Сегодня воздух в Карелии раскалится до плюс 37

Сегодня, 23 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха +31, +33°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, южный, днем на севере северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха +28, +33°С, по южным и центральным районам местами +35, +37°С, на севере +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +27, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +23, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото vse42.ru