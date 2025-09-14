Завтра можно будет можно ехать в Китай без визы

С завтрашнего дня можно въехать в Китай без визы на 30 дней. Китай вводит на год пробный безвизовый режим для россиян. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В рамках безвизового режима гражданам России можно будет ездить и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по десятилетнему биометрическому, рассказали РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР.

«Нет каких-либо ограничений по изначальному сроку действия паспорта»,

— сказали на горячей линии управления.

При этом там подчеркнули, что новые условия распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту – то есть по такому документу, который обычные граждане получают для загранпоездок.

