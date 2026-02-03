Заслуженный учитель России насмерть замерзла на улице

В Нижнем Тагиле заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице недалеко от своего дома. Об этом сообщает портал e1.ru.

По данным источника, 31 января пенсионерка вышла из дома в одних тапочках без верхней одежды. Волонтеры считают, что причиной такого поведения стала дезориентация женщины в пространстве. Вскоре ее нашли мертвой.

Отмечается, что в разные годы погибшая была учителем русского языка и литературы, директором школы №45 Нижнего Тагила. Также она руководила районным отделом образования в течение 24 лет. Женщина имела звания отличника просвещения РСФСР и народного образования СССР.

