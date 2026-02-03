Кондопога попала в топ направлений для поездок в феврале

Сервис по бронированию жилья Tvil.ru составил рейтинг популярных направлений для длительных поездок в феврале. В список попал и карельский город.

Так, в феврале путешественникам приглянулась Кондопога. Туристы едут в город бумажников, в среднем, на семь дней. Ночь проживания обходится им в 10 400 рублей.

Помимо Кондопоги в рейтинг вошли такие направления, как Железноводск, Кисловодск, Алупка и другие.

Ранее сообщалось о том, что матч регулярного чемпионата МХЛ в Кондопоге завершился драматично для карельской команды.