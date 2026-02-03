03 февраля 2026, 08:21
Кондопога попала в топ направлений для поездок в феврале
Путешественники выбирают карельский город для поездок зимой
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сервис по бронированию жилья Tvil.ru составил рейтинг популярных направлений для длительных поездок в феврале. В список попал и карельский город.
Так, в феврале путешественникам приглянулась Кондопога. Туристы едут в город бумажников, в среднем, на семь дней. Ночь проживания обходится им в 10 400 рублей.
Помимо Кондопоги в рейтинг вошли такие направления, как Железноводск, Кисловодск, Алупка и другие.
