Пятилетний ребенок погиб после катания на ватрушке в российском городе

Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб в результате катания на ватрушке. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла 31 января. В процессе катания с горки на ватрушке ребенок получил не совместимые с жизнью травмы. Он умер в карете скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла ход его расследования под контроль.

