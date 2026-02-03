Мощное землетрясение случилось у берегов Камчатки

У берегов Камчатки 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным источника, сейсмособытие случилось в 3:33 по московскому времени. Эпицентр находился в 39 километрах к северо-востоку от поселка Ключи с населением 4 тысячи жителей. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Данные о пострадавших и повреждениях в результате подземных толчков не поступали.

