Россиянка год держала маленькую дочь в плену

Жестокая мать держала взаперти одиннадцатилетнюю дочь в квартире на Сахалине. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.

С ноября 2024 года по январь 2026 года мать девочки систематически нарушала обязанности по уходу и воспитанию, оставляла дочь без присмотра, ограничивала свободу и проявляла пренебрежительное отношение, предполагают следователи.

По информации «Газета.ру», девочка больше года не ходила в школу и вынужденно проводила большую часть времени в кровати, из-за чего у нее появились проблемы с мышцами. Ребенок не соблюдал элементарные правила гигиены, что привело и к другим проблемам со здоровьем.

В отношении должностных лиц органов системы профилактики тоже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Расследование продолжается.

