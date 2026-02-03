03 февраля 2026, 09:58
Умер участник СВО из Карелии Алексей Белешев
В поселке Летнереченский простятся с умершим земляком
Скоропостижно скончался участник специальной военной операции из Карелии Алексей Белешев. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Церемония прощания с умершим военнослужащим состоится в поселке Летнереченский. Похороны пройдут 4 февраля. Власти округа выразили соболезнования родным и близким бойца СВО.
Ранее сообщалось о том, что в зоне спецопераци погиб житель Карелии Андрей Певгонен.