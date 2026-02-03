Железнодорожников оштрафовали за отход от проекта при обустройстве станции. Карельская транспортная прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.

Оказалось, строительные работы на железнодорожных путях по маршруту Петрозаводск – Мурманск в районе станции Летний ведутся с нарушениями проекта и строительного контроля.

«Допущено смещение ограждения, размещение пешеходных дорожек в непредусмотренных проектом местах, а также использование бетона для покрытия вместо плитки»,

- отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление и возбудила в отношении «РЖДстрой» административное дело. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Пешеходные дорожки замостили плитами. Прокуратура держит на контроле устранение других нарушений.