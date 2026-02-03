03 февраля 2026, 10:12
Железнодорожников оштрафовали за отход от проекта
При обустройстве железнодорожной станции на маршруте Петрозаводск-Мурманск допустили нарушения строительного контроля и проекта
фото пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры
Железнодорожников оштрафовали за отход от проекта при обустройстве станции. Карельская транспортная прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.
Оказалось, строительные работы на железнодорожных путях по маршруту Петрозаводск – Мурманск в районе станции Летний ведутся с нарушениями проекта и строительного контроля.
«Допущено смещение ограждения, размещение пешеходных дорожек в непредусмотренных проектом местах, а также использование бетона для покрытия вместо плитки»,
- отметили в ведомстве.
Прокуратура внесла представление и возбудила в отношении «РЖДстрой» административное дело. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Пешеходные дорожки замостили плитами. Прокуратура держит на контроле устранение других нарушений.