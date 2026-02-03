Школьники подсели на опасную сладость

Опасный десерт, эффект от употребления которого схож с энергетиком, набирает популярность среди несовершеннолетних.

На энергомармеладки, в составе которых есть кофеин и таурин – основные «бодрящие» компоненты тонизирующего напитка, обратил внимание Shot. Мармеладки продаются примерно за 100 рублей.

Пачка сладкой-гадости внешне напоминает банку напитка. Производитель, по данным источника, не отметил, что эффект от конфеток схож с воздействием главных компонентов энергонапитка, стимулирующих нервную систему. Но на пачке мелким шрифтом указано, что сладость не рекомендуется употреблять тем, кому нет 18 лет и лицам с повышенной нервной возбудимостью.

Shot сделал вывод, что таким образом производитель обходит запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, юридически подобная сладость не попадает под категорию энергетиков, что позволяет свободно продавать ее детям.