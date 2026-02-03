03 февраля 2026, 10:18
Электричество пропало в нескольких крупных районах Петрозаводска
В ЕДДС сообщили о проблемах со светом в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня утром в Петрозаводске пропало электричество в нескольких районах. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, света не в Октябрьском и Перомайском районах, а также на улицах Жуковского, Клубной и Сулажгорской. Причиной отключений стали аварии на централизованных сетях.
Ведутся восстановительные работы. Время возвращения ресурса в дома горожан не называется.
