Электричество пропало в нескольких крупных районах Петрозаводска

Сегодня утром в Петрозаводске пропало электричество в нескольких районах. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, света не в Октябрьском и Перомайском районах, а также на улицах Жуковского, Клубной и Сулажгорской. Причиной отключений стали аварии на централизованных сетях.

Ведутся восстановительные работы. Время возвращения ресурса в дома горожан не называется.

