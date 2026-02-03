03 февраля 2026, 09:41
Ученик напал на школу в российском городе
В Уфе девятиклассник совершил нападение на учебное заведение
Фото: Shopify
Ученик девятого класса напал на школу в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, нападение было совершено утром 3 февраля. По предварительной информации, ранен один человек. Нападавшего задержали. Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее сообщалось о том, что заслуженный учитель России замерзла насмерть недалеко от собственного дома.