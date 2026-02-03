Ученик напал на школу в российском городе

Ученик девятого класса напал на школу в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, нападение было совершено утром 3 февраля. По предварительной информации, ранен один человек. Нападавшего задержали. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее сообщалось о том, что заслуженный учитель России замерзла насмерть недалеко от собственного дома.