Заслуженный энергетик России Виктор Рыбаков умер в Карелии

Почетный гражданин Карелии, ветеран труда, бывший директор Каскада Выгских ГЭС, заслуженный энергетик России Виктор Рыбаков умер 21 мая. Прощание состоится 24 мая в 12:00 на Вольной, 4, сообщили в правительствр региона.

Рыбаков родился в 1931 году в Ленинграде, окончил Северо-Западный заочный политехнический институт. Работал инженером на Выгостровской ГЭС, старшим мастером–электромехаником, заместителем начальника Беломорской ГЭС.

С 1972 до 1996 занимал должность директора каскада ГЭС на реке Нижний Выг. Затем работал заместителем главного инженера Карелэнерго.

Под его руководством и при непосредственном участии строились и вводились в эксплуатацию Выгостровская, Беломорская и Палакоргская ГЭС. Внедрялась комплексная система автоматизации Выгского каскада, новейшие технологии ремонта и эксплуатации основного оборудования, проводилась модернизация. С 1999 года Рыбаков возглавлял работу по подготовке кадров для энергосистемы. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Звание почетного гражданина республики ему присвоили в 2010 году. (фото пресс-служба правительства РК)