Заморозки ночью, днем потепление - погода в Карелии на 26 августа
В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +13, +15, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти. Как мы писали ранее, с четверга ожидается потепление.
26 августа в Карелии облачно с прояснениями. Местами по южным районам небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на севере слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, на севере в воздухе и на поверхности почвы местами до -1. Днем температура воздуха +12, +17.
Также специалисты предупреждают, что в ночные часы 26-27 августа местами по северным районам республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1.
По данным Гидрометцентра России, ночью в Калевале +3, днем +13;
В Кондопоге ночью +9, днем +16;
В Медвежьегорске ночью +6, днем +16;
В Олонце ночью +10, днем +18;
В Пудоже ночью +4, днем +17;
В Сегеже ночью +6, днем +13;
В Сортавале ночью +10, днем +17;
В Суоярви ночью +8, днем +15. (фото leoleobobeo, pixabay.com)