Заморозки ночью, днем потепление - погода в Карелии на 26 августа

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +13, +15, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти. Как мы писали ранее, с четверга ожидается потепление.

26 августа в Карелии облачно с прояснениями. Местами по южным районам небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на севере слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, на севере в воздухе и на поверхности почвы местами до -1. Днем температура воздуха +12, +17.

Также специалисты предупреждают, что в ночные часы 26-27 августа местами по северным районам республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1.

По данным Гидрометцентра России, ночью в Калевале +3, днем +13;

В Кондопоге ночью +9, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +16;

В Олонце ночью +10, днем +18;

В Пудоже ночью +4, днем +17;

В Сегеже ночью +6, днем +13;

В Сортавале ночью +10, днем +17;

В Суоярви ночью +8, днем +15. (фото leoleobobeo, pixabay.com)