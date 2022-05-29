Закон о детях войны Карелии до сих пор полностью не работает  

Текст и фото: Антонина Кябелева

В редакцию нашего издания обратились дети войны Карелии, которые до сих пор не могут понять, как работает принятый около года назад закон, и на что они имеют право.

Пожилые люди рассказали, что они с радостью восприняли долгожданный закон, который дал им право бесплатно посещать музеи и театры Карелии. И действительно, в последнее время граждане, чье детство прошло в тяжелые годы Великой Отечественной войны, пользуются этой льготой.

По словам пенсионеров, получивших удостоверение и нагрудный знак «Дети войны в Республике Карелия», в Музыкальном театре и театре драмы «Творческая мастерская» достаточно в кассе предъявить документы, как там без всяких проблем выдают бесплатный билет на спектакль. Естественно, в кассе записывают данные о льготнике. Нет проблем и в Карельской государственной филармонии, где также дети войны могут получить бесплатный билет на концерты. А вот в Национальном театре, рассказали льготники, им объяснили, что бесплатные билеты они смогут получить только на спектакли, на которые не будет аншлага.

В связи с этим граждане обратились за помощью к журналистам, чтобы им объяснили, на что они имеют право в соответствии с принятым в Карелии законом. Пожилые люди признались, что они испытывают дискомфорт, когда получают отказ.

«Если нам не положены бесплатные билеты, то пусть нам об этом официально скажут. И мы не будем их просить. Если же мы имеем право бесплатно посетить концерт или спектакль, то пусть объяснят, как действует этот механизм»,

- заметила Галина Матвеевна.

При этом пенсионеры отдельно подчеркнули, что ни на что не претендуют, просто не понимают, как работает принятый в республике закон.

Закон «О детях войны в Республике Карелия» был принят карельским парламентом 18 июня 2021 года. Помимо единовременной выплаты в 1 тысячу рублей, в законе прописан целый ряд мер социальной поддержки. Среди них «бесплатное посещение мероприятий, проводимых органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере культуры, искусства, архивного, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры и искусства, в учреждениях культуры, подведомственных указанному органу исполнительной власти Республики Карелия».

Исходя из текста статьи, у детей войны теоретически не должно быть проблем с бесплатным посещением Музыкального театра, театра драмы «Творческая мастерская», Национального театра, Карельской государственной филармонии, концертов, проводимых национальным ансамблем Кантеле и петрозаводским музыкальным колледжем имени Раутио. Все эти государственные учреждения финансируются за счет бюджета республики и подчиняются карельскому министерству культуры.

За разъяснениями мы обратились в Министерство культуры Карелии. И получили очень странный ответ. В министерстве нам подтвердили, что «закон «О детях войны в Республике Карелия» предусматривает бесплатное посещение культурных мероприятий, которые проводят в учреждениях культуры». Прекрасно. Но то, что мы прочитали в ответе дальше, как минимум, вызывает удивление.

«Для того чтобы этот закон работал, Министерство культуры Карелии разрабатывает подзаконные акты, в которых определен порядок посещения учреждений для детей войны»,

- сказано в ответе.

Вдумайтесь! Прошел почти год с того момента, как в Карелии был принят закон о детях войны, на котором и правительство, и депутаты от души попиарились. И что? Он до сих пор никак не может заработать?

В министерстве сообщили, что в настоящий момент подготовлен нормативно-правовой акт для посещения республиканских музеев – Национального музея РК и Музея изобразительных искусств РК. Но и этот документ еще не утвержден, он застрял на согласовании в недрах карельского правительства. Согласно проекту нормативно-правового акта, детям войны предоставят бесплатный вход на постоянные экспозиции в данные музеи.

Серьезно? Целый год ушел на то, чтобы подготовить документ о праве бесплатного посещения постоянных экспозиций в двух музеях республики? Интересно, сколько лет потребуется карельскому правительству, чтобы согласовать этот важный нормативно-правовой акт?

«Министерство культуры также разработало порядок посещения республиканских театров и концертных организаций»,

- сообщили в пресс-службе министерства.

Но и этот «порядок» пока не утвержден, так как до сих пор идут консультации с подведомственными учреждениями о том, как реализовать право детей войны на бесплатное посещение мероприятий.

«Пока порядок не утвержден, у театрально-концертных организаций нет обязанности предоставлять билеты на мероприятия, этот вопрос остается на усмотрение руководства. Часть учреждений до утверждения порядка предоставляет билеты бесплатно»,

- объяснили в министерстве.

Что же получается? Исполнение принятого год назад закона зависит от доброй воли руководителя театра? Захочет директор театра предоставить бесплатные билеты детям войны - милости просим, не захочет - извините, в театре аншлаг. Очевидно, что в этой ситуации пожилые люди оказываются в унизительной роли просителей, которым всегда можно дать от ворот поворот.

Я, конечно, могу предположить, что затягивание принятия нормативно-правовых актов связано с тем, что министерство банально экономит бюджетные деньги. Ведь вместе с обязанностью по предоставлению бесплатных билетов у театров появляется полное право требовать за них компенсацию. А так вроде и бесплатные билеты кому-то предоставляют, и не сказать, что закон совсем не исполняется, и отказать всегда можно, и компенсацию подведомственным учреждениям культуры не дать.

Вся эта ситуация выглядит, с моей точки зрения, отвратительно. У нас в республике не так много детей войны, которые способны дойти до театра. Тем более, что многие пожилые люди живут в районах, и посещение республиканских учреждений культуры для них недоступная роскошь.

Я искренне не понимаю, зачем принимать законы, которые потом не работают. Только для того, чтобы был повод для дешевого пиара? Но может быть, пришло время остановиться и подумать не о собственном имидже за счет пожилых людей, а о том, как действительно сделать их жизнь хоть немного легче и радостнее. Нельзя же бесконечно только изображать заботу. Когда-то нужно вспомнить о своих прямых обязанностях и принять наконец-то документы, без которых закон о детях войны остается лишь декларацией о намерениях.