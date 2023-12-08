За покупки у партнеров по картам Уралсиба можно получить кешбэк до 30%

Предложение действует для владельцев кредитных карт «120 дней максимум»

Владельцам кредитных карт «120 дней на максимум» Банка Уралсиб стал доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка.

Информацию о партнерах вы можете найти в своем личном кабинете программы «Уралсиб Бонус» в разделе «Партнеры онлайн». Среди партнеров банка более 100 известных магазинов и сервисов.

Для начисления кешбэка необходимо перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус» и совершить покупку по карте банка.

Заработанные бонусные рубли можно потратить на:

компенсацию покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей

баллы «РЖД Бонус»

бонусы для путешествий: полная или частичная оплата ж/д и авиабилетов, бронирование отелей.

Обращаем внимание, что бонусные рубли по кредитным картам «120 дней на максимум» начисляются только за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», бонусные рубли по стандартным условиям программы не начисляются.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111