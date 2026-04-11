11 апреля 2026, 16:40
Синоптики обещают ночные заморозки в Карелии
Прогноз погоды на завтра, 12 апреля
фото: Петрозаводск говорит
Завтра, 12 апреля в Петрозаводске малооблачно. Без осадков. Ветер восточных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -1, -3°С, днём +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
На территории Карелии ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -10°С, днём +10,+15°С, местами +4, +9°С.