Юрист рассказал о профилактических мерах против силового призыва

Утром вы пошли на работу, а вечером оказались на призывном пункте. Если знать алгоритм действий в этой ситуации, то стресса и неприятностей можно избежать

Фото предоставлено Самсоновым Маратом Сергеевичем

В Карелии продолжается весенний призыв. Согласно закону «О воинской обязанности», вас не могут забрать из дома или с работы без веских на то причин. Если вы не относитесь к категории граждан, которые уклоняются от призыва, то скорее всего военком пришел к вам для того, чтобы вручить повестку. Не отказывайтесь от получения документа, в противном случае может наступить административная ответственность.

Уклонение от призыва или явки в военкомат при получении повестки грозит уголовным преследованием с лишением свободы на срок до двух лет или наложением денежного штрафа.

По словам призывного юриста Марата Самсонова, были случаи, когда призывника вызывают в военкомат, например, для уточнения данных, а вместо этого сразу проводят медицинское освидетельствование, принимают решение о призыве и отправляют на сборный пункт. Призывник еще не успел очухаться, а уже сидит в военной форме и ждет поезда. Оказавшись в экстренной ситуации, некоторые призывники, а также их родители и близкие начинают паниковать.

Марат Самсонов считает, что лучшее решение проблемы – это профилактика.

Надо заранее готовиться к призыву, изучать законодательство, чтобы знать свои права и действовать правовыми способами и не давать повода для конфликта.



Какие профилактические меры помогут:

- оформите нотариальную доверенность на близких людей, доверенность нужна, чтобы эти люди смогли защищать ваши права, действуя в ваших интересах и от вашего имени;

- если ранее были неявки по повесткам или посещения сотрудниками полиции, отправьте в местное отделение полиции запрос о том, направлял ли военкомат сведения о доставлении в полицию;

- не открывайте дверь тем, кого не ждёте;

- носите с собой нотариально заверенную копию паспорта и копии других документов. Без оригиналов документов вас никуда не отправят.

- при задержании сделайте звонок доверенному лицу;

- всегда спрашивайте фамилию, имя, отчество должностного лица и основания его требований.

Выпишите и имейте под рукой телефоны вышестоящего военкомата и военной прокуратуры.

Важно знать, что жилище неприкосновенно, а повестки вручаются лично в руки под подпись. Необходимо требовать процессуальный документ, на основании которого сотрудники полиции или военкомата ограничивают ваши права и свободы.



Если у вас есть непризывное заболевание, изучите «Расписание болезней», найдите в нём статью со своим заболеванием и определите категорию годности. Военкомат поставит эту категорию, если вы подтвердите болезнь медицинскими документами. Сделайте копии медицинских документов, подтверждающих наличие у вас непризывного заболевания. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь юридической консультацией.

«Если требуется юридическая помощь призывнику Петрозаводска, Карелии – можете обращаться. Мы помогаем призывникам: это и консультации, и помощь в получении отсрочек от армии, признании не годным к службе, и обжалование решений о призыве. Юристы-профессионалы в сфере призыва и военного права. Действуем на основе договора, работаем и дистанционно по всей России. Используем наработанные схемы и приемы законной защиты прав призывников,

- сообщил Марат Самсонов.

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