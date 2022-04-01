Юные петрозаводчанки победили на международном фестивале в Казани

Дуэт воспитанниц детской школы искусств имени Балакирева из Петрозаводска успешно выступил на международном фестивале «Матрешка», который прошел в Казани 27 марта. Об этом сообщает паблик управления культуры администрации карельской столицы.

Анна Дербенева на фортепиано и Надежда Емельянова на кантеле исполнили пьесу В.Гиллока «Осенний эскиз».

В жюри оценили выступление юных петрозаводчанок, им присудили диплом лаурета фестиваля I степени. Фото pixabay.com/Ri_Ya, управление культуры мэрии Петрозаводска