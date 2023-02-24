Взрослый мужчина напоил девочку в Ленобласти, дошло до госпитализации

В Ленинградской области 13-летняя девочка попала в больницу после отдыха с 22-летним приятелем. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, школьницу госпитализировали из загородного отеля во Всеволожском районе ночью 23 февраля. Известно, что с вечера 22 февраля девочка выпивала со своим взрослым безработным знакомым. В результате ребенок отравился алкогольными суррогатами. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

Потерпевшая рассказала полицейским, что не помнит, сколько выпила. Она добавила, что ничего противоправного ее взрослый товарищ в отношении нее не совершал. Мужчину, тем не менее, задержали. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Девочка находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное. // Фото: unsplash.com