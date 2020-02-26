Выстрел откроет этнофестиваль «Земля Калевалы» в Санкт-Петербурге

В полдень 28 февраля в Северной столице в честь Карелии совершат выстрел из орудия Нарышкина бастиона. Выстрел откроет этнофестиваль «Земля Калевалы-2020». По словам главы Карелии, международный этнофестиваль станет одним из центральных событий Дней культуры республики в Петербурге.

«В этом году фестиваль посвящен 185-летию со дня первого издания карело-финского эпоса и юбилею республики»,

- написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.



В течение трех дней жители и гости Петербурга смогут познакомиться с историей, культурой и традициями Карелии.

Программа фестиваля – здесь.