26 февраля 2020, 21:22
Выстрел откроет этнофестиваль «Земля Калевалы» в Санкт-Петербурге
Международный этнофестиваль «Земля Калевалы-2020» откроется 28 февраля в Северной столице
В полдень 28 февраля в Северной столице в честь Карелии совершат выстрел из орудия Нарышкина бастиона. Выстрел откроет этнофестиваль «Земля Калевалы-2020». По словам главы Карелии, международный этнофестиваль станет одним из центральных событий Дней культуры республики в Петербурге.
«В этом году фестиваль посвящен 185-летию со дня первого издания карело-финского эпоса и юбилею республики»,
- написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
В течение трех дней жители и гости Петербурга смогут познакомиться с историей, культурой и традициями Карелии.
Программа фестиваля – здесь.