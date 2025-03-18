Выбор редакции: снова в путь, новые обитатели и колебание цен

Президент России назначил трех новых судей в республике.

Депутат Игорь Лукашов собрался досрочно покинуть депутатское кресло в городском совете. Решение о прекращении полномочий рассмотрят на сессии Петросовета 28 марта.

«Орланы» вновь будут курсировать по маршруту Лоухи-Пяозеро.

Директора по строительству и начальника проекта одной из московских компаний задержали в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о ЧП на Беломоро-Балтийском канале в Карелии в июле 2024 года.

Из Крыма в Карелию привезут двух амурских леопардов.

В Карелиястате привели данные об изменении цен на основные продукты в республике за февраль 2025 года.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.