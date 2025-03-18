18 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: снова в путь, новые обитатели и колебание цен
Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 18 марта
фото «Петрозаводск говорит»
Президент России назначил трех новых судей в республике.
Депутат Игорь Лукашов собрался досрочно покинуть депутатское кресло в городском совете. Решение о прекращении полномочий рассмотрят на сессии Петросовета 28 марта.
«Орланы» вновь будут курсировать по маршруту Лоухи-Пяозеро.
Директора по строительству и начальника проекта одной из московских компаний задержали в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о ЧП на Беломоро-Балтийском канале в Карелии в июле 2024 года.
Из Крыма в Карелию привезут двух амурских леопардов.
В Карелиястате привели данные об изменении цен на основные продукты в республике за февраль 2025 года.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.