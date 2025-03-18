Розничный кредитный портфель Сбера в СЗФО превысил 1,9 трлн рублей

По итогам 2024 года розничный кредитный портфель Сбера в СЗФО увеличился на 10%, превысив 1,9 трлн рублей. По Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост 10% и 14% соответственно. Как сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, более половины портфеля – 1 трлн рублей – приходится на Петербург,

Портфель ипотечного кредитования в СЗФО в 2024 году вырос на 8% – до 1,3 трлн рублей, по Санкт-Петербургу – на 7% (до 777 млрд рублей, что составляет почти 60% от всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка Сбербанка). Лидеры по темпу прироста – Ленинградская (15%), Калининградская (15%) и Архангельская области (13%). На начало 2025 года ипотека устойчиво лидирует по доле в общем портфеле розничного кредитования Сбера на Северо-Западе и занимает 66%.

Потребительское кредитование в прошлом году составляло почти 20% от общего портфеля займов в Сбере в СЗФО. Его темпы сохранились на уровне 2023 года.

Согласно финансовым результатам по МСФО за 2024 год, в целом розничный портфель клиентов Сбера по всей стране увеличился на 12,7% за год и превысил 18,1 трлн рублей. Число розничных клиентов выросло за год на 1,4 млн до 109,9 млн человек.

Фото: Кандинский