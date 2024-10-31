Выбор редакции: новый маршрут, перевернувшийся катер, рост тарифа

Завтра, 1 ноября, в Петрозаводске начнет работать новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом. Это уже второй такой маршрут в городе.

Катер с двумя рыбаками перевернулся на Онежском озере. Одного мужчину удалось спасти, второго ищут.

Плату за капремонт в Карелии поднимут на 1,3 рубля. Размер взноса изменится с 2025 года.

Мэр устроила опрос, не включив в список часть районов Петрозаводска. При этом она предложила выбрать, какой район требует особого внимания.

На железнодорожных станциях в Карелии поменяли указатели. Навигацию обновили на 23 станциях и остановочных пунктах.

Таким нам запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»