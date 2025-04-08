Врач объяснила тягу к чипсам и соленому

Врач объяснила, почему невозможно остановиться, когда в руки попадает упаковка чипсов. Вся причина в соли. Она вызывает зависимость, подобную никотину или наркотику.

Организму нужно всего около 1,5 г натрия в сутки, это примерно 3,8 г соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать 5 г соли в сутки, это примерно чайная ложка. Однако соль присутствует почти во всех продуктах, поэтому рядовой человек потребляет в два раза больше примерно 9-12 г соли, пишет «Газета.RU».

Когда человек ест что-то солененькое, в его мозге активируется дофаминовая система. Она же включается, когда человек ест сладкое, играет во что-то или занимается сексом. У него возникают приятные эмоции.

При хроническом стрессе человек, вероятно, будет потреблять больше соли. Высокий уровень гормона стресса повышают тягу к соленой пище. По мнению врача-эндокринолога, соль помогает немного снижать реакцию на стресс.

Также соль маскирует жирность и стимулирует аппетит. Такой союз – один из самых сильных зависимостей в еде. Поэтому человеку трудно остановиться после горсточки соленых орехов или картошки фри. Еще одна уловка. Высокая соленость снижает чувствительность рецепторов насыщения и человек ест и ест, даже когда насытился.

Врач предлагает наблюдать за собой. Если есть постоянная тяга к соленому, то следует проверить уровень натрия в крови и задуматься, не маскируется ли таким образом усталость или стресс.