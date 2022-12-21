VR-очки и подвесное кресло появились в музее «Беломорские петроглифы»

Беломорский краеведческий музей получил современное оборудование. Выставочное пространство улучшили на федеральные средства, которые выделили по нацпроекту «Культура», сообщили в Минкульте РК.

Новинки появились в музее и в павильоне «Бесовы следки». Это новые стенды, витрины, подиумы (в том числе вращающийся), лайтбоксы, мобильный стенд, разноуровневые полки, манекен.

Приобрели также очки виртуальной реальности и док-станцию, подвесное кресло для просмотра VR-тура, пуфы, экспозицию «Таймлайн», интерактивные панели, программное обеспечение.

Экспозиция павильона «Бесовы следки» стала более функциональной и интересной для посетителей. // фото: Минкультуры Карелии