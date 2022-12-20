Пушки Петрозаводска выигрывали войны

В военно-историческом музее артиллерии Санкт-Петербурга хранятся уникальные Олонецкие и Петрозаводские пушки. Хранятся они и в Кронштадте. А вот где их нет, так это в самом Петрозаводске.

По Петрозаводску в виде мортир расставлены урны, как напоминание о том уникальном орудии, что производилось у нас на Александровском заводе (Ныне жилкомплекс «Александровский»). Возможно, что бросив окурок в декоративную мортиру, карельский подросток задумается о причинно-следственной связи между урной и великими петрозаводскими заводами, но, боюсь, что нет.

Нашей съёмочной группе стоило большого труда добиться разрешения на съемку экспонатов музея. И нам дали добро только тогда, когда увидели непрофессиональный штатив и смартфон, а не камеру для видеосъёмки. О съемке в полутемном зале уже молчим. Но мы своего добились и принесли вам видео уникального орудия с прямоугольным стволом - нашего, Олонецкого орудия. (Видео)