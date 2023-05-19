19 мая 2023, 06:30
Воздух в республике сегодня прогреется до плюс 16
Заметных осадков в Карелии 19 мая быть не должно
Сегодня, 19 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com