Возбуждено дело после смерти месячного младенца из Карелии

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти младенца из Карелии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Напомним, жительница Карелии 18 марта обратилась за помощью в больницу Приозерска. Ее месячному малышу стало плохо. У ребенка начались колики, он задыхался. Мать попросила перевести их в Санкт-Петербург, но ей отказали. Потеря времени привела к тому, что малыша пришлось поместить в реанимацию, где он скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Выполняются необходимые следственные действия. Следователи устанавливают обстоятельства случившейся трагедии.