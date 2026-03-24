24 марта 2026, 16:08
Автоинспекторы пришли на помощь женщинам-водителям в городе Карелии
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Автоинспекторы пришли на помощь двум женщинам-водителям в Петрозаводске, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Первый случай «спасения» случился минувшей ночью, когда на улице Корабелов инспекторы ДПС остановились у автомобиля Ford с включенной аварийной сигнализацией. Дорожные полицейские помогли автоледи заменить колесо, и она продолжила свой путь.
Днем 24 марта на улице Луначарского женщине-водителю автомобиля Hyundai потребовалась аналогичная помощь по замене колеса.
