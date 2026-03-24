Россияне потребовали, чтобы финские власти выкупили у них дом

Верховный суд России защитил право пары из Санкт-Петербурга на судебное разбирательство при споре с властями Финляндии, сообщает RT.

По данным пресс-службы высшей судебной инстанции нашей страны, супруги из столицы на Неве в 2017 году купили дом и участок в Китеэ. До лета 2023 года они свободно пользовались своей недвижимостью. После этого их обязали покинуть иностранное государство, и они потеряли возможность ухаживать за домом.

Обратиться в суд Финляндии супруги не могут, поэтому они решили подать иск в российский, потребовав от иностранного государства выкупа их недвижимости и компенсации морального вреда. Суды не принимали иск, указывая на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Тогда супруги подали жалобу в Верховный суд, который удовлетворил их кассационную жалобу.